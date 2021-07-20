В Москве привитым "Спутником V" разрешили стать донорами плазмы

Стать донорами плазмы в российской столице теперь могут не только перенесшие коронавирус, но и привитые вакциной "Спутник V", сообщает Агентство " Москва ".

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Как отметила главный врач Центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова, в разгар пандемии стационарам требуется бесперебойная поставка антиковидной плазмы для переливания больным пациентам. В ней присутствуют антитела к COVID-19, помогающие гражданам побороть болезнь как можно скорее.

"Для обеспечения этой постоянной потребности мы расширили пул приглашенных для донаций антиковидной плазмы. Теперь плазму разрешено сдавать не только переболевшим коронавирусной инфекцией, но и привитым "Спутником V", – пояснила она.

Чтобы сдать плазму, следует выдержать 30 дней с даты укола вторым компонентом. Кроме этого, необходимо предъявить сертификат с подтверждением на портале госуслуг.

Также Майорова подчеркнула, что служба крови старается сделать процесс по максимуму прозрачным для всех доноров. Им необходимо обратиться на линию донорства плазмы, операторы на линии проведут опрос по анкете донора, внесут сведения и направят их для проверки в департамент здравоохранения.

После этого донору позвонят и пригласят в один из восьми пунктов для того, чтобы провести расширенный анализ – у него будет взята пробирка крови. Если будут получены положительные результаты, потенциальный донор будет приглашен на донацию.