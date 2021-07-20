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Посол Италии сообщил о возможном открытии границ для россиян в сентябре

Анна Безрукова
33 минуты назад
Посол Италии в России Паскуале Терраччано не исключил, что республика вновь сможет принимать туристов из России уже в сентябре текущего года. Он отметил, что во многом это будет зависеть от темпов вакцинации.
Посол Италии сообщил о возможном открытии границ для россиян в сентябре
Фото: EPAEPA
В интервью ТАСС Терраччано выразил сожаление, что "пандемия свела к нулю поток туристический поток из России в Италию".
"Путешествия и туризм все еще не разрешаются, но не исключено, что уже в сентябре, который в Италии - часть летнего сезона, поскольку остается очень привлекательным в плане климата, обстоятельства могут поменяться", - отметил посол.
Также он добавил, что эта надежда "имеет неразрывную связь с продвижением проводящийся в настоящее время кампанией по вакцинированию", так как, если граждане начнут активно вакцинироваться, рост заражений сократится, и на основе этого уже могут принять решения, позволяющие туристам из РФ вернуться в Италию.
В настоящее время из России в Италию можно приехать только по уважительным причинам, таким как работа, лечение, обучение или постоянный вид на жительство.
Помимо этого, все прибывающие из РФ обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест и провести на карантине две недели.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала со ссылкой на министра туризма Италии Массимо Гаравалья, что Италия намерена возобновить международный туризм 2 июня – в День Республики.
Следует отметить, что Италия стала одним из первых государств, в которых эпидемия коронавируса получила широкий размах.
Общество,Ассоциация туроператоров России,ИТАР-ТАСС,Россия,Италия,
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