Десантники прокомментировали гей-парад в Риге в День ВДВ

Глава исполнительного комитета Союза десантников России Валерий Юрьев назвал планы по проведению гей-парада в День ВДВ насмешкой. Об этом сообщает РЕН ТВ

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В Риге 2 августа (в эту дату там тоже отмечают День ВДВ, но праздник не является официальным) стартует Baltic Pride - ежегодное мероприятие в поддержку ЛГБТ-сообщества.

«Конечно, это насмешка. Вся эта западная шушера – она, естественно, любой повод будет использовать. Безнаказанно шавки лают на слона. < > Это очередная попытка унизить», - заявил Юрьев.

Он подчеркнул, что ВДВ «не унизишь», и напомнил об оставшихся в Латвии советских десантниках.

Устроить гей-парад в День ВДВ в России предлагали не раз. В 2015 году Виктор Павленко , занимавший тогда пост мэра Архангельска, заявил о готовности разрешить ЛГБТ-акцию в эту дату.

Он отмечал, что в 2015 году ВДВ празднуют 85-летие, поэтому власти города могут разрешить гей-парад «в качестве разрядки». Однако в итоге заявку на проведение акции отклонили.