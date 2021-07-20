Опубликованы снимки особняка главы управления ГИБДД Ставрополья

По мнению следствия, только лишь за обеспечение беспрепятственного проезда грузовиков с зерном Сафонов и компания получили почти 20 миллионов рублей.

В ходе нее была задержана «практически вся верхушка» управления ГИБДД Ставрополья во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым — всего более 35 сотрудников.

По данным Хинштейна, спецоперацию утром провели сотрудники Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России совместно с коллегами из главка по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

Об этом Хинштейн во вторник, 20 июля, сообщил в своем Telegram-канале.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о спецоперации по задержанию главы управления ГИБДД Ставропольского края и ряда его подчиненных по делу об организации преступного сообщества.

Как сообщает телеграм-канал BAZA, группировка ставропольских гибддшников действовала с 2017 года. По мнению следствия, только лишь за обеспечение беспрепятственного проезда грузовиков с зерном Сафонов и компания получили почти 20 миллионов рублей.