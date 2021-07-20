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Опубликованы снимки особняка главы управления ГИБДД Ставрополья

Александр Котлеткин
29 минут назад
Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о спецоперации по задержанию главы управления ГИБДД Ставропольского края и ряда его подчиненных по делу об организации преступного сообщества. Об этом Хинштейн во вторник, 20 июля, сообщил в своем Telegram-канале.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о спецоперации по задержанию главы управления ГИБДД Ставропольского края и ряда его подчиненных по делу об организации преступного сообщества.
1/10 Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о спецоперации по задержанию главы управления ГИБДД Ставропольского края и ряда его подчиненных по делу об организации преступного сообщества.
Фото: Телеграм-канал Александра Хинштейна
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Об этом Хинштейн во вторник, 20 июля, сообщил в своем Telegram-канале.
2/10 Об этом Хинштейн во вторник, 20 июля, сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Телеграм-канал Александра Хинштейна
По данным Хинштейна, спецоперацию утром провели сотрудники Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России совместно с коллегами из главка по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) при силовой поддержке бойцов Росгвардии.
3/10 По данным Хинштейна, спецоперацию утром провели сотрудники Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России совместно с коллегами из главка по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) при силовой поддержке бойцов Росгвардии.
Фото: Телеграм-канал Александра Хинштейна
В ходе нее была задержана «практически вся верхушка» управления ГИБДД Ставрополья во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым — всего более 35 сотрудников.
4/10 В ходе нее была задержана «практически вся верхушка» управления ГИБДД Ставрополья во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым — всего более 35 сотрудников.
Фото: Телеграм-канал Александра Хинштейна
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Как сообщает телеграм-канал BAZA, группировка ставропольских гибддшников действовала с 2017 года.
5/10 Как сообщает телеграм-канал BAZA, группировка ставропольских гибддшников действовала с 2017 года.
Фото: Телеграм-канал Александра Хинштейна
По мнению следствия, только лишь за обеспечение беспрепятственного проезда грузовиков с зерном Сафонов и компания получили почти 20 миллионов рублей.
6/10 По мнению следствия, только лишь за обеспечение беспрепятственного проезда грузовиков с зерном Сафонов и компания получили почти 20 миллионов рублей.
Фото: Телеграм-канал Александра Хинштейна
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По данным Хинштейна, спецоперацию утром провели сотрудники Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России совместно с коллегами из главка по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) при силовой поддержке бойцов Росгвардии.
В ходе нее была задержана «практически вся верхушка» управления ГИБДД Ставрополья во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым — всего более 35 сотрудников.
Как сообщает телеграм-канал BAZA, группировка ставропольских гибддшников действовала с 2017 года. По мнению следствия, только лишь за обеспечение беспрепятственного проезда грузовиков с зерном Сафонов и компания получили почти 20 миллионов рублей.
Общество,Фото,Александр Хинштейн,Алексей Сафонов,Росгвардия,ГИБДД,Госдума,МВД,Ставропольский Край,
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