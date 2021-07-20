Пока вы спали: Путин назвал нерешенные проблемы России

Путин назвал нерешенные проблемы России

Фото: Рамблер Рамблер

Президент России Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам перечислил нерешенные проблемы в стране, назвав среди них низкое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий и низкие доходы российских семей. Об этом пишут «Известия».

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Также перед властями России стоит проблема дефицита квалифицированных кадров и улучшения жилищных условий граждан. На заседании также обсуждались экологическая повестка и цифровизация.

Глава Олимпийского комитета России оценил шансы на медали в Токио

Результаты спортсменов на предыдущих соревнованиях дают основания думать, что Россия способна попасть в первую тройку в неофициальном командном зачете на Олимпийских играх в Токио. Об этом «Коммерсанту» заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков

«Мы смотрим, каковы возможности отобранных спортсменов с точки зрения реализации своего потенциала. По общему их количеству мы занимаем третье место среди всех национальных олимпийских комитетов после американского и китайского. Если хотя бы половина из этих спортсменов завоюет медали на Олимпийских играх, мы получим от 50 до 60 наград», - пояснил он.

Госвыплаты привлекли внимание мошенников

Решение о выплатах семьям со школьниками вызвало всплеск активности мошенников. Только за первую половину июля было выявлено более 170 фейковых сайтов, обещающих пользователям оформление различных пособий. Об этом изданию «Известия» заявил директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин

По его словам, мошенники при помощи таких сайтов похищают данные банковских карт, а также получают комиссию за якобы налог, начисленный при перечислении каких-либо выплат. При этом эксперт отметил, что в прошлом году такого всплеска активности мошенников не было.

«Охотник» пообещали сделать быстрее

По словам члена коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Смирнова, Министерство обороны попросило ускорить работы по тяжелому ударному беспилотному летательному аппарату С-70 «Охотник». Сроки готовности проекта были сдвинуты на год, пишет «Свободная пресса».

Поставки «Охотников» в строевые части ВВС РФ должны начаться не в 2025, а в 2024 году. Первый полет прототип беспилотника «Охотник» был совершен в августе 2019 года. В настоящий момент проходят его испытания как автономно, так и в паре с многоцелевым истребителем пятого поколения Су-57. Однако для того, чтобы поставить «Охотника» на вооружение, большой объем работы должны выполнить разработчики наземного пункта управления (НПУ-70) беспилотником, отмечает издание.

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