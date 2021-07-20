В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В России предложили ввести наказания за антипрививочную пропаганду

Мария Иванова
38 минут назад
Заместитель главы Общественной палаты (ОП) Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести ответственность за призывы к отказу от вакцинации. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на его письмо в Министерство юстиции.
В России предложили ввести наказания за антипрививочную пропаганду
Фото: ТАССТАСС
Петров заявил, что часть россиян продолжает отказываться от прививок, несмотря на усилия властей, и пропагандирует теории заговора об антикоронавирусных вакцинах.
Петрова «вдвойне обескуражили» новости о медиках, которые отговаривают людей прививаться, и появление черного рынка фальшивых сертификатов о вакцинации и QR-кодов.
Член ОП предложил дополнить Уголовный кодекс статьей, которая установит ответственность за призывы к отказу от вакцинации по немедицинским показаниям.
По задумке Петрова, новая статья также должна ввести ответственность для медиков, распространяющих «недостоверную и вредительскую информацию» о вакцинации. Кроме того, Петров предложил наказывать россиян за покупку гражданами поддельных документов о вакцинации.
Ученые и врачи уже не раз развеивали мифы о вакцинации от коронавируса. Доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Валентин Павлов объяснял, что вакцина на сто процентов защищает от тяжелого течения COVID-19. Даже если сделавший прививку заболеет (это случается, но очень редко), болезнь будет протекать в легкой форме и не приведет к реанимации.
Еще одна распространенная теория заговора - об «изменении ДНК» с помощью вакцины.
«Такое невозможно. Вакцины не влияют на ДНК и никак не взаимодействуют с ними. Они работают по-другому - «знакомят» иммунные клетки с фрагментами генетического материала коронавируса», - объясняла доктор биологических наук Эльза Хуснутдинова.
Общество,Валентин Павлов,Владимир Петров,РАН,Ленинградская Область,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители