В России предложили ввести наказания за антипрививочную пропаганду

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Петров заявил, что часть россиян продолжает отказываться от прививок, несмотря на усилия властей, и пропагандирует теории заговора об антикоронавирусных вакцинах.

Петрова «вдвойне обескуражили» новости о медиках, которые отговаривают людей прививаться, и появление черного рынка фальшивых сертификатов о вакцинации и QR-кодов.

Член ОП предложил дополнить Уголовный кодекс статьей, которая установит ответственность за призывы к отказу от вакцинации по немедицинским показаниям.

По задумке Петрова, новая статья также должна ввести ответственность для медиков, распространяющих «недостоверную и вредительскую информацию» о вакцинации. Кроме того, Петров предложил наказывать россиян за покупку гражданами поддельных документов о вакцинации.

Ученые и врачи уже не раз развеивали мифы о вакцинации от коронавируса. Доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Валентин Павлов объяснял, что вакцина на сто процентов защищает от тяжелого течения COVID-19. Даже если сделавший прививку заболеет (это случается, но очень редко), болезнь будет протекать в легкой форме и не приведет к реанимации.

Еще одна распространенная теория заговора - об «изменении ДНК» с помощью вакцины.