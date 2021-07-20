Названы способные остаться навсегда у переболевшего COVID симптомы

Данный синдром имеет от 20 до 60 проявлений. В частности, это слабость, головная, суставная и мышечная боль, проблемы со сном, ощущение тяжести в груди и неполного вдоха, а также депрессия, нарушение терморегуляции и снижение когнитивных функций.