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В России предложили ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования

RT на русскомиещё 21
16 минут назад
Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил установить ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. Копия письма на имя министра юстиции Константина Чуйченко есть в распоряжении RT.
Призыв к отказу от вакцинации захотели внести в УК
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как подчеркнул Петров, несмотря на принимаемые меры, отдельная часть общества отказывается прививаться, пропагандируя домыслы о «вреде» вакцин.
По словам общественника, «вдвойне обескураживают» новости о медицинских работниках, которые воспроизводят подобные мифы, отговаривая людей прививаться.
Более того, отметил собеседник RT, в России даже возник чёрный рынок продажи сертификатов и QR-кодов для вакцинированных.
«В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, установления ответственности за приобретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о вакцинировании», — говорится в обращении.
По его мнению, данные меры будут способствовать повышению ответственного отношения населения к процессу вакцинирования и искоренят «недопустимые явления» в стране.
Общество,Константин Чуйченко,Владимир Петров,Госдума,Ленинградская Область,Россия,
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