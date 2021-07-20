Призыв к отказу от вакцинации захотели внести в УК

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Как подчеркнул Петров, несмотря на принимаемые меры, отдельная часть общества отказывается прививаться, пропагандируя домыслы о «вреде» вакцин.

По словам общественника, «вдвойне обескураживают» новости о медицинских работниках, которые воспроизводят подобные мифы, отговаривая людей прививаться.

Более того, отметил собеседник RT, в России даже возник чёрный рынок продажи сертификатов и QR-кодов для вакцинированных.

«В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, установления ответственности за приобретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о вакцинировании», — говорится в обращении.