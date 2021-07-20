В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Названо последствие отказа от второй дозы вакцины

ТК «Звезда»иещё 2
1 час назад
При прохождении лишь первого этапа вакцинации от коронавирусной инфекции не формируется полноценный иммунный ответ на вирус. Таким образом многие россияне, получившие одну дозу прививки, не могут считать себя защищенными от болезни. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
Ученый предостерег от отказа от второй дозы вакцины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Ученый допустил, что такие люди могут в действительности не придавать должной важности вакцинации и делать процедуру только, чтобы от них «отвязались». Подобный подход специалист назвал неверным с позиции эпидемиологии.
«Прививка одним компонентом дает более слабый иммунитет», - объяснил он.
Особенно уязвимы люди, прошедшие лишь один из этапов вакцинации, перед новым штаммом коронавируса «дельта». Это связано с тем, что данную версию вируса неполностью одолевает даже правильно сделанная прививка, заточенная на нулевой вариант COVID-19. Аграновский призвал россиян внимательно относится к защите от коронавируса. Он подчуркнул, что ради собственной безопасности и безопасности окружающих не стоит импровизировать, а следует вакцинироваться по существующей схеме.
Общество,Алексей Аграновский,МГУ,ИА Sputnik,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители