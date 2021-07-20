Ученый предостерег от отказа от второй дозы вакцины

Ученый допустил, что такие люди могут в действительности не придавать должной важности вакцинации и делать процедуру только, чтобы от них «отвязались». Подобный подход специалист назвал неверным с позиции эпидемиологии.

Особенно уязвимы люди, прошедшие лишь один из этапов вакцинации, перед новым штаммом коронавируса «дельта». Это связано с тем, что данную версию вируса неполностью одолевает даже правильно сделанная прививка, заточенная на нулевой вариант COVID-19. Аграновский призвал россиян внимательно относится к защите от коронавируса. Он подчуркнул, что ради собственной безопасности и безопасности окружающих не стоит импровизировать, а следует вакцинироваться по существующей схеме.