ЗАГС запустил прием заявлений онлайн

Порядок государственной регистрации рождения и смерти в электронном виде ранее утвердило Правительство. Соответствующее постановление от 9 июля 2021 года 1153 вступает в силу 20 июля.

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Как следует из текста документа, подать заявления о госрегистрации рождения или смерти без личного посещения заявителями органа ЗАГС можно будет через Единый портал госуслуг. Заявления направляются в форме электронного документа и подписываются простой электронной подписью заявителя.

«Для регистрации рождения ребёнка понадобятся заявления обоих родителей, состоящих в официальном браке, а также справка о рождении ребёнка из роддома, — прокомментировала «Парламентской газете» нововведение член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. — Если ребёнок родился в неполной семье и отцовство только предстоит установить, дистанционно заявление не будет принято».

Лично посетить загс или МФЦ придётся и в случаях, если брак между родителями ребёнка признан судом недействительным или если один из супругов умер, но со дня этих событий прошло не более 300 дней. При этом мать, не состоящая в браке, сможет зарегистрировать рождение ребёнка онлайн.

Согласно новым правилам, государственная регистрация рождения и государственная регистрация смерти производятся не позднее рабочего дня, следующего за днём поступления заявления и документов.

Сведения о регистрации рождения или смерти придут в личный кабинет заявителя. При этом свидетельства о рождении либо о смерти будут выдаваться по желанию заявителя, что должно быть указано в заявлении.

Запись акта о рождении либо запись акта о смерти на бумажном носителе подписывается руководителем или уполномоченным им работником органа государственной регистрации.