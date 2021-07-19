В Минтрансе объяснили отказ авиакомпаниям в полетах в Египет

Всего авиаперевозчики подали заявки на 231 египетское направление, из которых 97 рейсов пришлось на полеты в курортные города Хургада и Шарм-эш-Шейх. Кроме того, ведомство запретило 56 рейсов в Таджикистан и узбекское направление для 12 аэропортов России.