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В Минтрансе назвали причину отказа авиакомпаниям в заявках на полеты в Египет

Газета.Ru
21 минуту назад
В Минтрансе объяснили, почему Росавиация не разрешила российским авиакомпаниям летать в Египет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
В Минтрансе объяснили отказ авиакомпаниям в полетах в Египет
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Отказ в допуске авиакомпаний к выполнению регулярных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх связан с отсутствием рекомендаций оперативного штаба по частотности и количеству полетов на курорты Египта», — сообщил знакомый с ситуацией источник в ведомстве.
Всего авиаперевозчики подали заявки на 231 египетское направление, из которых 97 рейсов пришлось на полеты в курортные города Хургада и Шарм-эш-Шейх. Кроме того, ведомство запретило 56 рейсов в Таджикистан и узбекское направление для 12 аэропортов России.
На сайте Росавиации указано, что авиасообщение между Россией и Египтом осуществляется в настоящее время между Каиром и Москвой, а также между Каиром и несколькими российскими региональными аэропортами.
Общество,Минтранс РФ,Росавиация,Хургада,Египет,
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