«Друзья, сегодня число болеющих превысило 250 человек... И снова с списках те, кто не принял для себя решения без медотвоодов. Скорейшего им выздоровления!» — заявил он.
Он опубликовал видеообращение директора муниципальной похоронной службы «Гарантия» Олега Колпакова — видеоряд «может сказать больше, чем цифры».
«Если до пандемии по учету захоронений у нас проходило в городе по 110-113 человек в месяц, то сейчас, при пиковых значениях, как в январе 2021 года, мы хоронили по 196 человек. По 70 с лишним человек захораниваем из-за пандемии», — рассказал Колпаков.
По словам главы города, в городе есть все необходимое для вакцинации — даже круглосуточные прививочные пункты.
Население Невинномысска — порядка 115 тыс. человек.
Ранее на Ставрополье «идейная антипрививочница» скончалась от коронавируса.