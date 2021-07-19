Он опубликовал видеообращение директора муниципальной похоронной службы «Гарантия» Олега Колпакова — видеоряд «может сказать больше, чем цифры».

По словам главы города, в городе есть все необходимое для вакцинации — даже круглосуточные прививочные пункты.