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«Русские туристы вызывают страх»: в Турции призвали к закрытию границ с РФ

Анна Безрукова
27 минут назад
Мехмет Джейхан, глава Турецкой ассоциации инфекционистов в беседе с изданием Gazete Oxygen рассказал, что ситуация с распространением коронавируса в стране значительно ухудшилась после открытия авиасообщения с Россией.
«Русские туристы вызывают страх»: в Турции призвали к закрытию границ с РФ
Фото: ТАССТАСС
По словам Джейхана, поток русских путешественников в настоящий момент выступает основной угрозой для местных жителей из-за дельта-штамма коронавируса, который, как он считает, в страну чаще других завозят именно россияне.
Кроме этого, Джейхан заявил, что ситуацию с ростом количества заразившихся коронавирусной инфекцией на курортах страны стало сложно контролировать, в связи с чем он призвал закрыть границы с Россией.
Глава Турецкой ассоциации инфекционистов на официальном уровне заявил, что источником распространения в Турции именно штамма дельта-ковида выступили отдыхающие из России. Также Мехмет Джейхан выразил удивление из-за того, что турецкие власти уговаривали Россию допустить туристов в страну в тот период, когда Россия была одним из трех государств, где штамм «Дельта» распространился больше всего.
«Самый большой страх во мне вызывают туристы из России. Я удивлен отсутствием реакции со стороны властей: да, туризм представляет важность для экономики, но дельта-штамм, который привозится из России, ставит под угрозу здоровье наших людей», - заявил Джейхан.
Напомним, со второй половины июня Москва возобновила авиасообщение с Турцией, с 22-го числа для жителей РФ доступны регулярные и чартерные рейсы.
Общество,Россия,Турция,
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