Роскомнадзор потребовал разблокировать YouTube-канал Пушкова

Подобные действия нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, а также вступают в противоречие с конституцией и законами РФ, отметили в пресс-службе.

Там также заявили, что ведомство направило администрации Google LLC более 24 тысяч требований удалить размещенный на видеохостинге запрещенный контент. Однако на сегодняшний день остаются неудаленными порядка 5 тысяч таких материалов.

"Значительная часть из них содержит материалы экстремистских и террористических организаций, запрещенных на территории России и в других странах, пронаркотический и другой социально опасный контент", - сообщили в пресс-службе.

Администрация YouTube также игнорирует требования ведомства о необходимости удаления материалов, содержащих фейки, в том числе о коронавирусе. Девять таких материалов остаются неудаленными, добавили в Роскомнадзоре.