Роскомнадзор потребовал разблокировать YouTube-канал Пушкова

Подобные действия нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, а также вступают в противоречие с конституцией и законами РФ, отметили в пресс-службе.
Там также заявили, что ведомство направило администрации Google LLC более 24 тысяч требований удалить размещенный на видеохостинге запрещенный контент. Однако на сегодняшний день остаются неудаленными порядка 5 тысяч таких материалов.
"Значительная часть из них содержит материалы экстремистских и террористических организаций, запрещенных на территории России и в других странах, пронаркотический и другой социально опасный контент", - сообщили в пресс-службе.
Администрация YouTube также игнорирует требования ведомства о необходимости удаления материалов, содержащих фейки, в том числе о коронавирусе. Девять таких материалов остаются неудаленными, добавили в Роскомнадзоре.
Видеохостинг удалил из канала "Алексей Пушков" выпуск программы "Постскриптум" о навязывании детям трансгендерной культуры. После этого Пушков заявил, что если до конца года YouTube не откроет в России офис и не создаст юридическое лицо, то видеохостинг ждут «большие неприятности», а если компания продолжит нарушать законы России - «то очень большие».