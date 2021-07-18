Большие очереди возникли в Шереметьево

международном аэропорту Шереметьево возникли большие очереди на регистрацию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Появились кадры из aэропорта, на которых видно, что люди стоят, а некоторые сидят у терминала D. Причины возможной задержки уточняются.

Сочи и Кроме того, судя по стойкам, у которых скопились люди, пассaжиры летят рейсами в Симферополь Сaнкт-Петербург , сообщает телеканал.

Ранее об очередях из прилетающих и улетающих пассажиров в Шереметьево сообщили 10 июля. В аэропорту рассказали, что они возникли из-за проверок документов в связи с увеличившимся количеством рейсов.