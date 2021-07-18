Большие очереди возникли в Шереметьево

Появились кадры из aэропорта, на которых видно, что люди стоят, а некоторые сидят у терминала D. Причины возможной задержки уточняются.
11 июля ситуация повторилась, хотя теперь работают почти все стойки регистрации. После прохождения пограничного контроля пассажиры выстраивались в отдельную очередь, где предъявляли бумажные анкеты с данными, необходимыми для санитарного контроля в связи с пандемией COVID-19. Пассажиров, заполнивших анкету о прибытии в Россию на портале gosuslugi.ru, пропускают в ускоренном порядке, проверяя QR-код.