Врач предостерегла от вакцинации в пьяном виде

По его словам, если гражданин пьян, вакцинацию следует отложить на следующий день. Он напомнил, что главными противопоказаниями против введения вакцины от коронавируса считаются те или иные острые состояния организма. Прежде чем допустить пациента к прививке, врач должен убедиться, что человек себя хорошо чувствует, его состояние стабильно, как с точки зрения каких-либо хронических заболеваний, так и в плане тех или иных «острых процессов» в организме.