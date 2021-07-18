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Врач рассказал о последствиях вакцинации от COVID-19 в пьяном виде

Елена Прошина
11 минут назад
Введение вакцины от COVID-19 гражданам, употребившим алкоголь, невозможно. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников радиостанции "Говорит Москва".
Врач предостерегла от вакцинации в пьяном виде
Фото: ТАССТАСС
«Если человек находится состоянии алкогольного опьянения, все-таки два бокала вина — это не так мало, мы такого пациента вакцинировать не можем. Вы должны прийти на вакцинацию в состоянии нормального самочувствия», — считает Тяжельников.
По его словам, если гражданин пьян, вакцинацию следует отложить на следующий день. Он напомнил, что главными противопоказаниями против введения вакцины от коронавируса считаются те или иные острые состояния организма. Прежде чем допустить пациента к прививке, врач должен убедиться, что человек себя хорошо чувствует, его состояние стабильно, как с точки зрения каких-либо хронических заболеваний, так и в плане тех или иных «острых процессов» в организме.
Врач также посоветовал не прививаться от COVID-19 на голодный желудок. Андрей Тяжельников советует поесть перед уколом, чтобы организм не был ослаблен.
Напомним, что согласно подсчетам московского департамента здравоохранения, на данный момент в городе первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 3,8 миллиона человек. Вторую дозу успели получить более 2 миллионов жителей.
Общество,Андрей Тяжельников,
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