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Депутат Госдумы предложила сократить россиянам рабочую неделю

Майк Габриелян
1 час назад
В России нужно ввести 36-часовую рабочую неделю. Это позволит улучшить качество жизни людей и поднять производительность труда. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Её цитирует издание URA.RU.
Депутат Госдумы предложила сократить россиянам рабочую неделю
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Два года Исландия проводила эксперимент, когда часть предприятий была переведена на 36-часовую рабочую неделю, и опыт показал, что интенсивность труда не сократилась, а даже наоборот увеличилась», - привела пример парламентарий.
По её словам, Исландия в итоге перешла на 36 часов труда, и этому примеру последовали «многие европейские страны».
Бессараб также отметила, что женщины в российских селах давно работают 36 часов в неделю. При этом зарплата сохраняется и «ни один работодатель не жалуется».
Депутат говорит, что интенсивность труда серьёзно возросла и реформа поможет улучшить экономику страны.
«Когда у человека больше свободного времени, он его начинает посвящать семье, отдыху, это повышает общее настроение. И это сказывается на экономике», — объяснила Бессараб.
По ее мнению, такого эффекта нельзя будет добиться введением четырехдневной рабочей недели при 40-часовой норме.
Последнее социологическое исследование показало, что 34% трудоустроенных россиян не хотят, чтобы работодатели сократили им трудовые будни. Основным аргументом стал риск снижения доходов.
При этом немало граждан проголосовало за введение четырехдневной недели - 44%. Оставшиеся респонденты не определились с выбором.
Общество,Светлана Бессараб,Госдума,РИА Ura.ru,Россия,Исландия,
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