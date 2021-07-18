Треть россиян выступили против четырехдневной рабочей недели

Треть россиян высказалась против четырехдневной рабочей недели. Об этом сообщает
РИА "Новости" со ссылкой на опрос интернет-сервиса по поиску вакансий.
Исследование показало, что 34% трудоустроенных россиян не хотят, чтобы работодатели сократили им трудовые будни. Основным аргументом стал риск снижения доходов.
При этом немало граждан проголосовало за введение четырехдневной недели - 44%. Оставшиеся респонденты не определились с выбором.
Также выяснилось, что 63% участников опроса считают, что смогли бы за четыре рабочих дня выполнить тот же объем работы, что и за пятидневную неделю. Только 24% думают, что не справятся со своими обязанностями.
В рамках параллельного исследования 76% представителей работодателей заявили, что даже не рассматривали четырехдневку. Еще 12% сообщили, что обсуждали сокращенную неделю, но сочли такой режим недопустимым.
Опрос проводился с 9 по 13 июля. Участвовала 1 тыс. работодателей и 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех федеральных округов.