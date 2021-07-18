Герой России Старовойтов умер на 81-м году жизни

российского правительства. Герой России, экс-гендиректор Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) Александр Старовойтов ушел из жизни в 80 лет. Об этом сообщается в субботу, 17 июня, на сайте

Фото: youtube.com youtube.com

— Александр Владимирович многое сделал для развития отечественной науки, укрепления обороноспособности нашей страны. Именно он стоял у истоков создания ФАПСИ — одной из крупнейших российских спецслужб, — сказано в телеграмме.

Глава кабинета министров отметил, что благодаря Старовойтову были разработаны уникальные системы информационной безопасности России, проведена цифровизация и автоматизация систем правительственной и оперативной связи. Также под его руководством были созданы разработки с применением микропроцессорной техники и организовано их промышленное производство.

Причина смерти Старовойтова не сообщается.

СПРАВКА «ВМ»

Александр Старовойтов родился 18 октября 1940 года в Саратовской области. В 1983-1986 годах он работал генеральным директором НПО «Кристал», руководил и участвовал в разработках систем обеспечения информационной безопасности, которая используется в Вооруженных силах, органах правительственной связи и информации и кредитно-финансовых учреждениях.

С 1991 по 1998 год Старовойтов был председателем Комитета правительственной связи при президенте СССР. С этого же года он возглавил ФАПСИ и сделал его одной из самых крупных спецслужб страны. В 1999 году получил звание Героя России.