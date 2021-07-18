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Умер герой России, экс-глава ФАПСИ Александр Старовойтов

Вечерняя Москваиещё 6
31 минуту назад
Герой России, экс-гендиректор Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) Александр Старовойтов ушел из жизни в 80 лет. Об этом сообщается в субботу, 17 июня, на сайте российского правительства.
Герой России Старовойтов умер на 81-м году жизни
Фото: youtube.comyoutube.com
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования.
— Александр Владимирович многое сделал для развития отечественной науки, укрепления обороноспособности нашей страны. Именно он стоял у истоков создания ФАПСИ — одной из крупнейших российских спецслужб, — сказано в телеграмме.
Глава кабинета министров отметил, что благодаря Старовойтову были разработаны уникальные системы информационной безопасности России, проведена цифровизация и автоматизация систем правительственной и оперативной связи. Также под его руководством были созданы разработки с применением микропроцессорной техники и организовано их промышленное производство.
Причина смерти Старовойтова не сообщается.
СПРАВКА «ВМ»
Александр Старовойтов родился 18 октября 1940 года в Саратовской области. В 1983-1986 годах он работал генеральным директором НПО «Кристал», руководил и участвовал в разработках систем обеспечения информационной безопасности, которая используется в Вооруженных силах, органах правительственной связи и информации и кредитно-финансовых учреждениях.
С 1991 по 1998 год Старовойтов был председателем Комитета правительственной связи при президенте СССР. С этого же года он возглавил ФАПСИ и сделал его одной из самых крупных спецслужб страны. В 1999 году получил звание Героя России.
Старовойтов является автором более 170 научных работ. Он продвигал использование новейших информационных технологий для исследований.
Общество,Александр Старовойтов,Михаил Мишустин,Правительство РФ,Россия,
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