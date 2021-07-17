Mash: Бекмамбетову оставили квартиру несмотря на многомиллионный долг

В апреле мэрия Москвы подала в суд на Бекмамбетова с требованием изъять квартиру из-за незаконного ремонта.

По информации Telegram-канала, стороны заключили мировое соглашение. Режиссер пошел на условия властей, пообещав восстановить несущие конструкции, вернуть интерьер в первоначальный вид.

Режиссер приобрел и отремонтировал 226-метровые апартаменты в Малом Знаменском переулке в Москве. Он вскрыл полы и снес несущие перегородки. Однако здание, в котором расположены апартаменты, является объектом культурно-исторического наследия: доходный дом Мазинга 1912 года постройки. Таким образом, режиссер нарушил требования при ремонте. Стены дома стали покрываться трещинами.