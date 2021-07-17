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Mash: Бекмамбетову оставили квартиру несмотря на многомиллионный долг

Ювелина Бернст
18 минут назад
Московские власти не будут отбирать квартиру за 88 миллионов рублей у режиссера Тимура Бекмамбетова, сообщает издание Mash.
Mash: Бекмамбетову оставили квартиру несмотря на многомиллионный долг
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В апреле мэрия Москвы подала в суд на Бекмамбетова с требованием изъять квартиру из-за незаконного ремонта.
По информации Telegram-канала, стороны заключили мировое соглашение. Режиссер пошел на условия властей, пообещав восстановить несущие конструкции, вернуть интерьер в первоначальный вид.
Режиссер приобрел и отремонтировал 226-метровые апартаменты в Малом Знаменском переулке в Москве. Он вскрыл полы и снес несущие перегородки. Однако здание, в котором расположены апартаменты, является объектом культурно-исторического наследия: доходный дом Мазинга 1912 года постройки. Таким образом, режиссер нарушил требования при ремонте. Стены дома стали покрываться трещинами.
Общество,Тимур Бекмамбетов,Правительство Москвы,
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