На юг России придет сильнейшая жара

Синоптики прогнозируют «африканскую» жару в 45 градусов на юге России
. О наступающем пекле рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец
, передаёт
ТАСС.
Метеоролог отметил, что в Калмыкии
и Астраханской области температура в выходные превысит 40 градусов. На следующей неделе воздух прогреется до 40-45 градусов.
«Температура на Юге страны будет превышать климатическую норму на десять градусов», - сказал Тишковец.
По его словам, испепеляющая жара сохранится на юге страны всю ближайшую неделю, до среды включительно. Пекло с каждый днем будет накаляться.
Но затем в Крыму, на Кубани, на Ставрополье местами прогнозируются сильные ливни и грозы, сопровождаемые шквалистым ветром и градовыми «бомбардировками»
Эксперт также предупредил, что в ближайшие дни будет наблюдаться очень высокий ультрафиолетовый индекс. Он может достигать 8-10 единиц, почти как на экваторе. Поэтому следует воздержаться от нахождения на солнце в дневные часы, чтобы не получить ожоги кожи, роговицы глаз и тепловые удары