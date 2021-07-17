На юг России придет сильнейшая жара

По его словам, испепеляющая жара сохранится на юге страны всю ближайшую неделю, до среды включительно. Пекло с каждый днем будет накаляться.

Но затем в Крыму, на Кубани, на Ставрополье местами прогнозируются сильные ливни и грозы, сопровождаемые шквалистым ветром и градовыми «бомбардировками»

Эксперт также предупредил, что в ближайшие дни будет наблюдаться очень высокий ультрафиолетовый индекс. Он может достигать 8-10 единиц, почти как на экваторе. Поэтому следует воздержаться от нахождения на солнце в дневные часы, чтобы не получить ожоги кожи, роговицы глаз и тепловые удары