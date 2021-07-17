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На юг России придет сильнейшая жара

Майк Габриелян
42 минуты назад
Синоптики прогнозируют «африканскую» жару в 45 градусов на юге России. О наступающем пекле рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передаёт ТАСС.
На юг России придет сильнейшая жара
Фото: ТАССТАСС
Метеоролог отметил, что в Калмыкии и Астраханской области температура в выходные превысит 40 градусов. На следующей неделе воздух прогреется до 40-45 градусов.
«Температура на Юге страны будет превышать климатическую норму на десять градусов», - сказал Тишковец.
По его словам, испепеляющая жара сохранится на юге страны всю ближайшую неделю, до среды включительно. Пекло с каждый днем будет накаляться.
Но затем в Крыму, на Кубани, на Ставрополье местами прогнозируются сильные ливни и грозы, сопровождаемые шквалистым ветром и градовыми «бомбардировками»
Эксперт также предупредил, что в ближайшие дни будет наблюдаться очень высокий ультрафиолетовый индекс. Он может достигать 8-10 единиц, почти как на экваторе. Поэтому следует воздержаться от нахождения на солнце в дневные часы, чтобы не получить ожоги кожи, роговицы глаз и тепловые удары
Общество,Евгений Тишковец,ИТАР-ТАСС,Республика Калмыкия,Россия,
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