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АТОР: Российские курорты рискуют потерять половину туристов

Майк Габриелян
18 минут назад
Краснодарский край может потерять половину туристов из-за антиковидных ограничений. Об этом заявил глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, передает News.ru
АТОР: Российские курорты рискуют потерять половину туристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По мнению представителя АТОР, многие граждане не успевают привиться от COVID-19 до 1 августа. Стоимость ПЦР-теста порой достигает 25% от путевки. При этом за отсутствие антиковидных документов штрафы в Краснодарском крае составляют 30-50 тысяч рублей. В итоге россияне массово отменяют брони в отечественных отелях и едут в Турцию.
В июле в Краснодарском крае поездки уже отменили 30% туристов. В августе показатель может достигнуть 50%.
«Из-за требований наличия ПЦР-тестов целые группы туристов не могут организованно заселиться в отели. Частники в этом плане чувствуют себя более спокойно», — сказал Горин.
В Краснодарском крае туриста могут оштрафовать на 30 тысяч рублей, если с 1 августа он не вакцинируется в течение трёх дней после приезда. Если из-за непривитого заразится другой человек, штраф вырастет до 50 тысяч рублей.
С 1 августа в регион будут пускать переболевших COVID-19 за последние шесть месяцев или получивших сертификаты о вакцинации. Непривитым также понадобится отрицательный ПЦР-тест.
Представители АТОР попросили губернатора Краснодарского края о пересмотре ограничений, однако ответа пока не последовало.
Общество,Дмитрий Горин,Ассоциация туроператоров России,Краснодарский Край,
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