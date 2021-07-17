АТОР: Российские курорты рискуют потерять половину туристов

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По мнению представителя АТОР, многие граждане не успевают привиться от COVID-19 до 1 августа. Стоимость ПЦР-теста порой достигает 25% от путевки. При этом за отсутствие антиковидных документов штрафы в Краснодарском крае составляют 30-50 тысяч рублей. В итоге россияне массово отменяют брони в отечественных отелях и едут в Турцию.

В июле в Краснодарском крае поездки уже отменили 30% туристов. В августе показатель может достигнуть 50%.

«Из-за требований наличия ПЦР-тестов целые группы туристов не могут организованно заселиться в отели. Частники в этом плане чувствуют себя более спокойно», — сказал Горин.

В Краснодарском крае туриста могут оштрафовать на 30 тысяч рублей, если с 1 августа он не вакцинируется в течение трёх дней после приезда. Если из-за непривитого заразится другой человек, штраф вырастет до 50 тысяч рублей.

С 1 августа в регион будут пускать переболевших COVID-19 за последние шесть месяцев или получивших сертификаты о вакцинации. Непривитым также понадобится отрицательный ПЦР-тест.