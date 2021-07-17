Жириновский: Непривитых россиян начнут сажать в тюрьмы

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«Всем, кто отказывается от вакцинации, хочу дать хороший совет. Все равно придется делать. Иначе будете заражаться и умирать», - сказал политик.

По его словам, осенью будет ужесточаться законодательство. Новая Дума внесет поправки в закон. Так, если человек, у которого обнаружен коронавирус, имел контакты с кем-то, и кто-то из этих людей заболел, то ему будет грозить тюрьма за факт заражения, утверждает Жириновский.

Он также посоветовал привыкать ходить в масках, поскольку COVID-19 «пришел к нам на десятилетия».