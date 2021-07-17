Жириновский: Непривитых россиян начнут сажать в тюрьмы

«Всем, кто отказывается от вакцинации, хочу дать хороший совет. Все равно придется делать. Иначе будете заражаться и умирать», - сказал политик.
По его словам, осенью будет ужесточаться законодательство. Новая Дума внесет поправки в закон. Так, если человек, у которого обнаружен коронавирус, имел контакты с кем-то, и кто-то из этих людей заболел, то ему будет грозить тюрьма за факт заражения, утверждает Жириновский.
Он также посоветовал привыкать ходить в масках, поскольку COVID-19 «пришел к нам на десятилетия».
Лидер ЛДПР уже заявлял, что необходимо ввести тотальные ограничения для россиян, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса. По мнению политика, таким гражданам нужно запретить голосовать на выборах, работодателям нужно отказывать им в приеме на работу, а их детей следует не пускать в школы и сады.