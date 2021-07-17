Онищенко счел невозможным доказать лабораторное происхождение COVID

"Доказать это невозможно, потому что не работает Конвенция по биологическому и токсинному оружию, потому что американцы наложили вето и вышли из этого договора (США в одностороннем порядке вышли из переговоров по выработке обязывающего протокола к КБТО - прим. ТАСС)", - сказал Онищенко
"Поэтому пусть на себя пеняют американцы - они поднимают [тему], что китайцы сделали искусственный вирус, но доказать этого нельзя сегодня. Потому что нет международного инструмента, который обязывал бы стороны предоставлять всю информацию", - добавил он.