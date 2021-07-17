Положен медотвод: кому запрещена прививка от COVID-19

Так, общими противопоказаниями являются температурная реакция, когда после какой-либо прививки у человека поднимался жар до 40 градусов и выше. Кроме того, укол не будут ставить людям с гиперчувствительностью к другим препаратам либо при наличии в анамнезе анафилактического шока или отека Квинке — острой аллергической реакции. Также основаниями для медотвода являются возраст до 18 лет, острые инфекционные и неинфекционные заболевания или обострение хронических заболеваний.