Юрист рассказал о наказании за покупку сертификата о вакцинации

Эксперт также напомнил россиянам о статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». В зависимости от последствий в качестве наказания может быть назначен либо крупный штраф, либо ограничение или лишение свободы. При этом, если совершение преступления по неосторожности повлекло смерть человека, то виновному грозит до пяти лет тюрьмы, отметил Соловьев.