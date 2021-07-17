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Россиянам рассказали о наказании за покупку поддельного сертификата о вакцинации

Lenta.ruиещё 5
14 минут назад
Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал агентству «Прайм», под какие статьи Уголовного кодекса России подпадает покупка поддельных сертификатов о вакцинации.
Юрист рассказал о наказании за покупку сертификата о вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, уголовная ответственность может наступить по части 3 статьи 327 УК РФ, предусматривающей наказание за приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде ограничения свободы, принудительных работ или лишения свободы на срок до одного года. Соловьев подчеркнул, что испытать на себе все негативные последствия, которые несет в себе судимость за совершение уголовного преступления, реально даже в том случае, если вы не окажетесь за решеткой.
Эксперт также напомнил россиянам о статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». В зависимости от последствий в качестве наказания может быть назначен либо крупный штраф, либо ограничение или лишение свободы. При этом, если совершение преступления по неосторожности повлекло смерть человека, то виновному грозит до пяти лет тюрьмы, отметил Соловьев.
Ранее сенатор Совета Федерации, заслуженный врач России Татьяна Кусайко заявила, что за подделку сертификата о пройденной вакцинации против коронавируса необходимо сажать в тюрьму на три года, как и за подделку паспорта.
Общество,Санкции,Татьяна Кусайко,Иван Соловьев,Совет Федерации,Россия,
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