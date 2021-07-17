Юрист рассказал о наказании за покупку сертификата о вакцинации

По его словам, уголовная ответственность может наступить по части 3 статьи 327 УК РФ, предусматривающей наказание за приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде ограничения свободы, принудительных работ или лишения свободы на срок до одного года. Соловьев
подчеркнул, что испытать на себе все негативные последствия, которые несет в себе судимость за совершение уголовного преступления, реально даже в том случае, если вы не окажетесь за решеткой.