«Ни вдохнуть, ни выдохнуть»: турист из России пожаловался на аномальную жару в Кувейте

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Хабаровчанин живет в Кувейте уже в течение трех лет. Там он занимается преподаванием английского языка в самой престижной международной школе страны, которой владеет королевская семья.

«В Кувейте сильная жара, правда. Помню, когда я первый раз туда приехал — в самый жаркий месяц, в августе. Когда вышел из аэропорта — не смог ни вдохнуть, ни выдохнуть. Воздух не горячий, он обжигающий. Температура доходила +48 C°, хотя было вечернее время», — рассказал он.

По словам Голубева, в эти дни на открытой местности температура воздуха может составлять до 73 C°, в тени — до 55 C°, иногда 60 C°.

Также россиянин отметил, что местные жители не любят такую погоду, и они тоже плохо переносят жару.

«Я появился на свет в Хабаровске, где температура в зимние месяцы доходит до минус 60 C°, но это не значит, что к таким аномальным холодам можно привыкнуть. То же можно сказать и про Кувейт», — сказал он.

Кроме этого, он прокомментировал видео из интернета, где показаны детали автомобиля, расплавившиеся от жары.

«Такой ролик я впервые увидел три года назад – там у машины плавились фары, бамперы... Тогда у нас была жара 55 градусов. Без сомнения, это фейк. Ни разу ничего такого не наблюдал», —сказал он.