Россиян предупредили о наказании за фейки о вакцинации

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Сенатор подчеркнул, что участившиеся в последнее время публикации в сети фейков как о процедуре вакцинации от COVID-19, так и о прививках, «имеют высокую степень общественной опасности».

«Это вызов всему обществу со стороны людей, которые готовы идти на умышленное распространение фейковой информации», - пояснил Клишас.

По его словам, за распространение таких ложных сведений для физических лиц предусматривается наказание вплоть до ограничения свободы до трех лет, для юридических лиц - в виде штрафа от 1,5 миллиона до 3 миллионов рублей.

Сенатор выразил уверенность, что в условиях борьбы с пандемией фейки о вакцинации «должны оперативно пресекаться правоохранительными органами , ведь все инструменты для этого у них имеются».

В России с 18 января проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна и добровольна.