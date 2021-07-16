Россиян предупредили о наказании за фейки о вакцинации

Распространение заведомо ложной информации о вакцинации от коронавируса может быть наказано ограничением свободы сроком до трех лет. Об этом РИА Новости
заявил председатель комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству Андрей Клишас
.
Сенатор подчеркнул, что участившиеся в последнее время публикации в сети фейков как о процедуре вакцинации от COVID-19, так и о прививках, «имеют высокую степень общественной опасности».
«Это вызов всему обществу со стороны людей, которые готовы идти на умышленное распространение фейковой информации», - пояснил Клишас.
По его словам, за распространение таких ложных сведений для физических лиц предусматривается наказание вплоть до ограничения свободы до трех лет, для юридических лиц - в виде штрафа от 1,5 миллиона до 3 миллионов рублей.
Сенатор выразил уверенность, что в условиях борьбы с пандемией фейки о вакцинации «должны оперативно пресекаться правоохранительными органами
, ведь все инструменты для этого у них имеются».
В России с 18 января проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна и добровольна.
Во время «Прямой линии» 30 июня президент Владимир Путин
рассказал, что власти стараются избежать введения всероссийского карантина с помощью вакцинации. Глава государства подчеркнул, что предотвратить распространение коронавируса можно только с помощью прививок.