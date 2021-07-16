В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Россиян предупредили о наказании за фейки о вакцинации

Алиса Селезнёва
27 минут назад
Распространение заведомо ложной информации о вакцинации от коронавируса может быть наказано ограничением свободы сроком до трех лет. Об этом РИА Новости заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Россиян предупредили о наказании за фейки о вакцинации
Фото: ТАССТАСС
Сенатор подчеркнул, что участившиеся в последнее время публикации в сети фейков как о процедуре вакцинации от COVID-19, так и о прививках, «имеют высокую степень общественной опасности».
«Это вызов всему обществу со стороны людей, которые готовы идти на умышленное распространение фейковой информации», - пояснил Клишас.
По его словам, за распространение таких ложных сведений для физических лиц предусматривается наказание вплоть до ограничения свободы до трех лет, для юридических лиц - в виде штрафа от 1,5 миллиона до 3 миллионов рублей.
Сенатор выразил уверенность, что в условиях борьбы с пандемией фейки о вакцинации «должны оперативно пресекаться правоохранительными органами, ведь все инструменты для этого у них имеются».
В России с 18 января проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна и добровольна.
Во время «Прямой линии» 30 июня президент Владимир Путин рассказал, что власти стараются избежать введения всероссийского карантина с помощью вакцинации. Глава государства подчеркнул, что предотвратить распространение коронавируса можно только с помощью прививок.
Общество,Андрей Клишас,Владимир Путин,Совет Федерации,МВД,РИА Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители