«Будет только хуже»: синоптик предупредил об изменении климата

Глава прогностического центра «Метео ТВ» Александр Шувалов считает, что экстремальная жара в России и мощное наводнение в Германии - всего лишь предвестники изменения климата и дальше «будет только хуже». Об этом сообщает « Царьград ».

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В Москве 13 июля был побит температурный рекорд 85-летней давности. Днем метеостанция на ВДНХ зафиксировала температуру в 32,7 градуса жары. Это на 0,3 градуса выше, чем 13 июля 1936 года. Несколько температурных максимумов подряд обновились в столичном регионе в июне.

Из-за наводнений в Германии, вызванных мощными ливнями, по последним данным, погибли более 80 человек. По словам канцлера Ангелы Меркель, жертв будет больше - многие люди пока считаются пропавшими без вести. Некоторые улицы в городах Западной Германии превратились в бурные реки, машины плавают по дорогам, населенные пункты завалены деревьями, местами отсутствует электричество и мобильная связь.

Шувалов также напомнил о мощных пожарах в Якутии, аномальной жаре на западе Канады и на западе США.

По его словам, это подтверждает, что по мере изменения климата погода становится более экстремальной.