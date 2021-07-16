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«Будет только хуже»: синоптик предупредил об изменении климата

Мария Иванова
38 минут назад
Глава прогностического центра «Метео ТВ» Александр Шувалов считает, что экстремальная жара в России и мощное наводнение в Германии - всего лишь предвестники изменения климата и дальше «будет только хуже». Об этом сообщает «Царьград».
«Будет только хуже»: синоптик предупредил об изменении климата
Фото: ТАССТАСС
В Москве 13 июля был побит температурный рекорд 85-летней давности. Днем метеостанция на ВДНХ зафиксировала температуру в 32,7 градуса жары. Это на 0,3 градуса выше, чем 13 июля 1936 года. Несколько температурных максимумов подряд обновились в столичном регионе в июне.
Из-за наводнений в Германии, вызванных мощными ливнями, по последним данным, погибли более 80 человек. По словам канцлера Ангелы Меркель, жертв будет больше - многие люди пока считаются пропавшими без вести. Некоторые улицы в городах Западной Германии превратились в бурные реки, машины плавают по дорогам, населенные пункты завалены деревьями, местами отсутствует электричество и мобильная связь.
Шувалов также напомнил о мощных пожарах в Якутии, аномальной жаре на западе Канады и на западе США.
По его словам, это подтверждает, что по мере изменения климата погода становится более экстремальной.
«Но главное, что дальше, скорее всего, будет только хуже: степень экстремальности будет только возрастать», - заключил эксперт.
Общество,Александр Шувалов,Россия,
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