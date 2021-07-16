С понедельника, 19 июля, в Москве отменят систему QR-кодов, которые были необходимы для посещения ресторанов и развлекательных мероприятий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на эфир «России 24».

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что QR-коды выполнили свою задачу: большинство московских компаний вакцинировали 60 процентов сотрудников.

За последний месяц более двух миллионов человек сделали прививку от коронавируса в Москве. Собянин подчеркнул, что простимулировать вакцинацию удалось благодаря московским рестораторам.

В Москве и многих других регионах России идет обязательная вакцинация сотрудников сферы услуг - общепита, МФЦ, салонов красоты, банков, транспорта, образования (не распространяется на тех, кому прививка противопоказана).

С 28 июня посещать московские кафе, бары и рестораны (внутренние залы, не веранды) могли только вакцинированные, люди, переболевшие в последние полгода, и люди со свежими отрицательными ПЦР-тестами. Наличие прививки, отрицательного теста и документа о выздоровлении необходимо было подтверждать QR-кодом, а не бумажной справкой.