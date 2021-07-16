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Собянин отменил с понедельника систему обязательных QR-кодов для посещения ресторанов

Мария Иванова
34 минуты назад
С понедельника, 19 июля, в Москве отменят систему QR-кодов, которые были необходимы для посещения ресторанов и развлекательных мероприятий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на эфир «России 24».
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что QR-коды выполнили свою задачу: большинство московских компаний вакцинировали 60 процентов сотрудников.
За последний месяц более двух миллионов человек сделали прививку от коронавируса в Москве. Собянин подчеркнул, что простимулировать вакцинацию удалось благодаря московским рестораторам.
В Москве и многих других регионах России идет обязательная вакцинация сотрудников сферы услуг - общепита, МФЦ, салонов красоты, банков, транспорта, образования (не распространяется на тех, кому прививка противопоказана).
С 28 июня посещать московские кафе, бары и рестораны (внутренние залы, не веранды) могли только вакцинированные, люди, переболевшие в последние полгода, и люди со свежими отрицательными ПЦР-тестами. Наличие прививки, отрицательного теста и документа о выздоровлении необходимо было подтверждать QR-кодом, а не бумажной справкой.
В середине июля власти Москвы отчитались об успешной прививочной кампании, которая стартовала летом: планировалось привить 60 процентов работников отдельных сфер, но в некоторых областях вакцинированы уже до 83 процентов сотрудников.
Общество,Видео,Сергей Собянин,Правительство Москвы,Москва,
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