Еще три региона РФ ввели обязательные прививки для части населения

Владимирская, Самарская и Архангельская области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для части населения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на региональные отделения Роспотребнадзора.

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Во Владимирской области вакцинировать необходимо работников сфер образования, здравоохранения, соцзащиты, правоохранителей, работников общепита, торговли и транспорта. Первый компонент вакцины они должны получить по 15 августа включительно, второй - не позднее 15 сентября. Привить необходимо не менее 60 процентов сотрудников этих сфер.

Главный санитарный врач Самарской области Светлана Архипова сообщила об обязательных прививках от COVID-19 для 60 процентов чиновников, работников сферы образования, медицины, социальных учреждений и сферы обслуживания. Первый компонент вакцины они должны получить до 7 августа, второй - до 1 сентября.

Главный санитарный врач Архангельской области Роман Бузинов из-за роста заболеваемости в регионе поручил привить работников сфер здравоохранения, образования, социального обслуживания, общепита, членов экипажей рыбопромысловых судов, чиновников, людей, проживающих в организациях соцобслуживания, а также студентов старше 18 лет.

Первый компонент они получат до 1 августа, второй - до 30 августа.

В Москве и многих других регионах России идет обязательная вакцинация сотрудников сферы услуг - общепита, МФЦ, салонов красоты, банков, транспорта, образования (не распространяется на тех, кому прививка противопоказана).

В Москве 60 процентов сотрудников сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных власти, получили первый компонент прививки к 15 июля.

Вице-мэр Анастасия Ракова рассказала, что в столице вакцинированы 76 процентов сотрудников социальных учреждений (работники пансионатов ветеранов труда, домов престарелых, центров соцзащиты и занятости).