Еще три региона РФ ввели обязательные прививки для части населения

Владимирская, Самарская и Архангельская области
ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для части населения. Об этом сообщает РБК
со ссылкой на региональные отделения Роспотребнадзора.
Во Владимирской области
вакцинировать необходимо работников сфер образования, здравоохранения, соцзащиты, правоохранителей, работников общепита, торговли и транспорта. Первый компонент вакцины они должны получить по 15 августа включительно, второй - не позднее 15 сентября. Привить необходимо не менее 60 процентов сотрудников этих сфер.
Главный санитарный врач Самарской области Светлана Архипова сообщила об обязательных прививках от COVID-19 для 60 процентов чиновников, работников сферы образования, медицины, социальных учреждений и сферы обслуживания. Первый компонент вакцины они должны получить до 7 августа, второй - до 1 сентября.
Главный санитарный врач Архангельской области Роман Бузинов из-за роста заболеваемости в регионе поручил привить работников сфер здравоохранения, образования, социального обслуживания, общепита, членов экипажей рыбопромысловых судов, чиновников, людей, проживающих в организациях соцобслуживания, а также студентов старше 18 лет.
Первый компонент они получат до 1 августа, второй - до 30 августа.
В Москве и многих других регионах России идет обязательная вакцинация сотрудников сферы услуг - общепита, МФЦ, салонов красоты, банков, транспорта, образования (не распространяется на тех, кому прививка противопоказана).
В Москве 60 процентов сотрудников сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных власти, получили первый компонент прививки к 15 июля.
Вице-мэр Анастасия Ракова
рассказала, что в столице вакцинированы 76 процентов сотрудников социальных учреждений (работники пансионатов ветеранов труда, домов престарелых, центров соцзащиты и занятости).
Также привиты 70 процентов врачей, 66 процентов работников школ и детских садов, 83 процента госслужащих вышеперечисленных отраслей.