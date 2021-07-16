Москвичи показали пустующие прилавки в магазинах города

«Может, совпадение, но похожую ситуацию видел во многих магазинах», — подтвердил один из участников группы. «Продавцы сказали, что якобы работники складов увольняются, так как не хотят вакцинироваться», — ответил второй. «Мне вчера сказали, что водители протестуют против вакцинации. Только на Нагатинской набережной возле ЗАГСа овощи нашла. Сказали, что позавчера вечером был завоз. До этого несколько дней — ничего», — изложил свою версию третий. Другой подписчик заметил, что в онлайн-доставке также наблюдается проблемы с ассортиментом. «Наверное, какая-то логистическая проблема», — заключил он.