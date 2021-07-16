В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Москвичи массово встревожились из-за пустующих прилавков в продуктовых магазинах

Мослента
1 час назад
Жители Москвы массово встревожились из-за пустующих прилавков в продуктовых магазинах города. Соответствующие фотографии и жалобы появились в группе «Нагатино — это мы!» в Facebook.
Москвичи показали пустующие прилавки в магазинах города
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Одна из подписчиц опубликовала снимки полок в супермаркете и спросила о причинах перебоев с продовольствием.
страница «Нагатино - это мы!» на Facebook
«Может, совпадение, но похожую ситуацию видел во многих магазинах», — подтвердил один из участников группы. «Продавцы сказали, что якобы работники складов увольняются, так как не хотят вакцинироваться», — ответил второй. «Мне вчера сказали, что водители протестуют против вакцинации. Только на Нагатинской набережной возле ЗАГСа овощи нашла. Сказали, что позавчера вечером был завоз. До этого несколько дней — ничего», — изложил свою версию третий. Другой подписчик заметил, что в онлайн-доставке также наблюдается проблемы с ассортиментом. «Наверное, какая-то логистическая проблема», — заключил он.
Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева постановила провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов сотрудников в Москве, работающих в ряде «контактных» сфер.
В марте 2020 года после ужесточения московскими властями мер по борьбе с коронавирусом наблюдался ажиотажный спрос на продукты питания, в основном на крупы, а также на туалетную бумагу. Из-за этого многие торговые сети ввели ограничения на продажу товаров в одни руки. Как позже заявили в департаменте торговли и услуг Москвы, временное опустение полок было связано с тем, что сотрудники не успевали выкладывать товары из-за аномального спроса на некоторые категории продуктов.
Общество,Елена Андреева,Правительство Москвы,Москва,
91
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители