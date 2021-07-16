Названы условия зарождения опасных штаммов коронавируса

Ученые, опрошенные «Известиями
», считают, что риск появления новых опасных мутаций коронавируса довольно высок, а усугубляет ситуацию количество непривитых людей.
Исследователи из Потсдамского университета подсчитали, что без вакцинации вероятность того, что каждый год в мире будет появляться более двух новых штаммов вируса, составляет около 60 процентов. Препринт их исследования опубликован на портале MedRxiv
. Эту работу пока не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов.
Глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков
рассказал, что зарождение новых штаммах напрямую зависит от количества людей, уязвимых к коронавирусу.
«Для появления новых штаммов коронавирусу нужны «площадки» для размножения. Люди с иммунитетом, приобретенным после болезни или вакцинации, перестают быть такими площадками», - объяснил он.
«Рассадником» мутаций он назвал Индию, страну с высокой плотностью населения.
С Волковым согласился и ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ
Роман Зиновкин. Он напомнил, что мутация - естественный процесс для вирусов.
«Однако будет ли вероятность такого события именно 60 процентов - вопрос сложный. Математическая модель не способна учесть все факторы», - отметил Зиновкин.
По мнению Волчкова, новые мутации коронавируса в России будут происходить от доминирующего сейчас штамма «Дельта».
«На мой взгляд, другому штамму, например, «Лямбде», понадобится лет пять эволюции, чтобы эффективно инфицировать переболевших «Дельтой» людей», - подчеркнул он.
Доцент физического факультета МГУ Михаил Тамм также заявил, что «Дельта» гораздо сильнее других вариантов и вытеснить этот вариант сможет только гораздо более сильная мутация.
Вариант коронавируса, который теперь называется «Дельта», впервые заметили в декабре 2020 года в индийском штате Махараштра и сочли не таким уж примечательным. Через несколько месяцев он со всей мощностью обрушился на Нью-Дели,и его последствия были разрушительными: в конце апреля там ежедневно регистрировалось почти 30 тысяч новых случаев.
К концу августа на этот вариант вируса будет приходиться 90 процентов всех случаев COVID-19 в ЕС
, предупреждали в Европейском центре по профилактике и контролю над заболеваниями.
«Дельта» вызвала скачки заболеваемости в Великобритании, России, Индонезии и многих других странах.
По сравнению с «Альфой», которая появилась в Великобритании в 2020 году, «мы имеем на 50 или 100 процентов больше случаев передачи», заявлял эксперт Лондонской школы гигиены и тропической медицины Адам Кухарски.