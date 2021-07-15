Крым отказался делать обязательной вакцинацию для туристов

Отдыхающим из России при заселении в гостиницы и отели Крымского полуострова не обязательно иметь при себе сертификат о вакцинации от коронавируса, итоги ПЦР-теста или выдерживать карантин. Об этом рассказали в Министерстве курортов Крыма , передает MK.ru

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В ведомстве подчеркнули, что названные документы могут понадобиться только при заселении в санатории, а в отели, гостиницы, пансионаты пропустят и без их наличия.

При этом на полуострове все еще действует масочный режим, но въезд в Крым и перемещения по республике остаются свободными.

Как подчеркнул министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко , в настоящее время не рассматривается введение требования по поводу обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для туристов. Но возможность вакцинации на месте для приезжих имеется.

В отличие от Крыма, в Краснодарском крае заселиться в гостиницы и отели можно только при условии, что при себе есть сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-теста. С 1 августа в гостиницы на Черноморском побережье будут заселять исключительно при предъявлении сертификата о вакцинации, кроме тех, кто имеет медотводы, а также несовершеннолетних.

Но есть возможность поставить прививку от коронавируса уже на курорте. Для этого отдыхающим дается три дня. При этом выселять непривитых туристов гостиницы Краснодарского края не будут.