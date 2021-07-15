Раскрыты подробности последних дней жизни Мамонова

Советский и российский актёр, поэт и музыкант Пётр Мамонов скончался 15 июля в возрасте 70 лет от коронавируса. NEWS.ru вспомнил, как артист боролся с недугом почти три недели.

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О его госпитализации стало известно 1 июля. Музыкант некоторое время лечился дома, однако его состояние резко ухудшилось, и исполнителя доставили в больницу в Коммунарке с COVID-19. Позже появилась информация о 87-процентном поражении лёгких.

Через некоторое время актёра подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и погрузили в искусственную кому. Спустя несколько суток врачи пытались вывести Мамонова из медикаментозного сна и снять с ИВЛ, но им это не удалось.

Всё это время последние новости о здоровье покойного журналистам сообщала супруга Мамонова — Ольга Мамонова , неоднократно опровергая публикации в СМИ — данные об отказе у музыканта почек и сердца. Она также пригрозила судом тем изданиям, которые пишут о её муже ложь.

15 июля в одной из последних бесед с NEWS.ru Ольга Мамонова заявила, что актёру «всё хуже и хуже», а специалисты перестали пытаться вывести его из искусственной комы. Она также отметила, что врачи не пустили её в палату к мужу, хотя она просила. Через несколько часов женщина сообщила, что Пётр Мамонов умер.

Супруга Ольга не только являлась возлюбленной музыканта с 1982 года, но и менеджером его группы. У них было трое сыновей и двое внуков.