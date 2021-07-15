Не недвижимость: что Петр Мамонов оставил наследникам

Основным наследством актера и музыканта Петра Мамонова
выступает не недвижимость, а авторские права на все его музыкальные произведения, которые часто издаются за рубежом, а также на роли в известных фильмах и сборники поэтических афоризмов. Об этом сообщает РИА ФАН
.
Из объектов материального имущества на Петра Мамонова была зарегистрирована машина марки Mercedes. Дом и квартира на Рублевском шоссе является совместно нажитым имуществом с супругой Ольгой.
В отличие от большинства рок-исполнителей, Петр Мамонов женился только один раз и на всю жизнь. С супругой Ольгой они вместе с 1982 года и только немного не дотянули до 40-летнего юбилея. В браке у пары родились двое сыновей, также есть два внука. Они все по закону – наследники Петра Николаевича.
«У него зарегистрировано свыше 100 авторских прав, причем многие его произведения активно используются за рубежом, а это отчисления в валюте. В любом случае, предстоит много работы, чтобы все это узаконить наследникам. Но, скорее всего, там никаких споров не возникнет», — пояснил информационному агентству близкий к семье источник.
Напомним, Петра Мамонова доставили с коронавирусной инфекцией в больницу 40 в Коммунарке в начале июля. На момент госпитализации поражение легких превышало уже 80%. Мамонова немедленно подключили к ИВЛ.
Как отметила его жена, Петр Мамонов в последнее время постоянно проживал за городом и, по ее мнению, коронавирус ему могла привезти только она – из города.