Не недвижимость: что Петр Мамонов оставил наследникам

В отличие от большинства рок-исполнителей, Петр Мамонов женился только один раз и на всю жизнь. С супругой Ольгой они вместе с 1982 года и только немного не дотянули до 40-летнего юбилея. В браке у пары родились двое сыновей, также есть два внука. Они все по закону – наследники Петра Николаевича.