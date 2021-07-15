Шахназаров о смерти Мамонова: мы потеряли большого актера

«Я не был с ним лично никогда знаком, но для меня абсолютно однозначно замечательный актер был. Я не знал его музыкальных работ, точнее слышал, но меня никогда не впечатляло. А вот актер он был действительно великолепный, те образы, которые он создал в картинах Павла Лунгина «Остров» и «Царь», конечно, это потрясающие актерские работы. Конечно, очень-очень жаль», — рассказал режиссер.
«К сожалению, мы видим, действительно как-то выкашивает кинематографистов этот недуг ужасный. Я постоянно комментирую. Приношу соболезнования, конечно, всем близким Петра Мамонова и, конечно, всем зрителям. Мы действительно потеряли очень хорошего и большого актера и, по-моему, человека. Я повторяю, я лично с ним не был знаком, но мне кажется, что он был очень искренний и хороший человек», — добавил гендиректор «Мосфильма».