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Шахназаров о смерти Мамонова: мы потеряли большого актера

Газета.Ru
22 минуты назад
Режиссер и генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров прокомментировал «Газете.Ru» сообщения о смерти музыканта Петра Мамонова.
Шахназаров о смерти Мамонова: мы потеряли большого актера
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Я не был с ним лично никогда знаком, но для меня абсолютно однозначно замечательный актер был. Я не знал его музыкальных работ, точнее слышал, но меня никогда не впечатляло. А вот актер он был действительно великолепный, те образы, которые он создал в картинах Павла Лунгина «Остров» и «Царь», конечно, это потрясающие актерские работы. Конечно, очень-очень жаль», — рассказал режиссер.
Вспоминая Мамонова, Шахназаров описал его как искреннего и хорошего человека.
«К сожалению, мы видим, действительно как-то выкашивает кинематографистов этот недуг ужасный. Я постоянно комментирую. Приношу соболезнования, конечно, всем близким Петра Мамонова и, конечно, всем зрителям. Мы действительно потеряли очень хорошего и большого актера и, по-моему, человека. Я повторяю, я лично с ним не был знаком, но мне кажется, что он был очень искренний и хороший человек», — добавил гендиректор «Мосфильма».
Ранее стало известно о том, что Петр Мамонов скончался на 71-ом году жизни из-за последствий коронавируса.
Мамонов был госпитализирован в больницу в Коммунарке в конце июня, он находился в состоянии медицинской комы и на аппарате искусственной вентиляции легких. В общей сложности музыкант провел в больнице 19 суток.
Петр Мамонов основал группу «Звуки Му» вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Позже к ним присоединился Александр Липницкий. Также Мамонов играл в театре и снимался в кино. Наиболее известные работы с ним: «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», где Мамонов сыграл талантливого музыканта-алкоголика, «Шапито шоу» и «Остров» Павла Лунгина, в котором герой артиста весь фильм искупает грехи.
Общество,Александр Липницкий,Петр Мамонов,Павел Лунгин,Виктор Цой,Карен Шахназаров,Газета.Ru,
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