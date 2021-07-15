Шахназаров о смерти Мамонова: мы потеряли большого актера

Ранее стало известно о том, что Петр Мамонов скончался на 71-ом году жизни из-за последствий коронавируса.

Мамонов был госпитализирован в больницу в Коммунарке в конце июня, он находился в состоянии медицинской комы и на аппарате искусственной вентиляции легких. В общей сложности музыкант провел в больнице 19 суток.