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Еще в двух регионах России ввели обязательную вакцинацию

Газета.Ruиещё 8
18 минут назад
Власти Кабардино-Балкарии и Архангельской области ввели обязательную вакцинацию для определенных групп граждан в связи с резким ростом количества заболевших новой коронавирусной инфекцией.
В двух регионах России ввели обязательную вакцинацию
Фото: ТАССТАСС
Как сообщается на сайте регионального управления ведомства, прививки в Кабардино-Балкарии обязаны сделать работники торговли, общепита, образования, транспорта и ряда других сфер.
Пройти вакцинацию первым компонентом препарата жители республики должны до 10 августа, а завершить ее до 1 сентября.
Жители Архангельской области должны вакцинироваться первым компонентом до 1 августа, а вторым — до 1 сентября, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Прививка от COVID-19 обязательна для всех, кто проживает в социальных учреждениях, медицинских работников, социальной сферы и предприятий общественного питания. Вакцинация также обязательна для студентов старше 18 лет, государственных и муниципальных служащих, экипажей рыбопромысловых судов.
Общество,Кабардино-Балкарская Республика,Архангельская Область,Россия,
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