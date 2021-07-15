В двух регионах России ввели обязательную вакцинацию

Власти Кабардино-Балкарии Архангельской области ввели обязательную вакцинацию для определенных групп граждан в связи с резким ростом количества заболевших новой коронавирусной инфекцией.

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Как сообщается на сайте регионального управления ведомства, прививки в Кабардино-Балкарии обязаны сделать работники торговли, общепита, образования, транспорта и ряда других сфер.

Пройти вакцинацию первым компонентом препарата жители республики должны до 10 августа, а завершить ее до 1 сентября.

Жители Архангельской области должны вакцинироваться первым компонентом до 1 августа, а вторым — до 1 сентября, сообщили в пресс-службе правительства региона.