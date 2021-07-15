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Умер Петр Мамонов

Анна Безрукова
1 час назад
Актер и музыкант Петр Мамонов скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Умер Петр Мамонов
Фото: РамблерРамблер
Мамонова госпитализировали в больницу Коммунарки в конце июня.
1 июля супруга музыканта Ольга рассказала, что у него обнаружили коронавирус, он находится в реанимации.
13 июля стало известно, что врачи не могут вывести актера из медикаментозного сна. У Мамонова начался сепсис, ему сделали переливание крови.
14 июля Ольга Мамонова рассказала, что надежды на его выздоровление почти не осталось - актер находится на ИВЛ в крайне тяжелом состоянии.
«Он находится в коме. Сегодня уже 18-е сутки. Там уже даже нет попыток самостоятельного дыхания, все гораздо сложнее», - подчеркивала она.
Общество,Ольга Мамонова,Петр Мамонов,
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