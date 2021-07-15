Умер Петр Мамонов

13 июля стало известно, что врачи не могут вывести актера из медикаментозного сна. У Мамонова начался сепсис, ему сделали переливание крови.

14 июля Ольга Мамонова рассказала, что надежды на его выздоровление почти не осталось - актер находится на ИВЛ в крайне тяжелом состоянии.