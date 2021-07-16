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Умер 91-летний театровед Вадим Гаевский

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
В Москве 16 июля на 92-м году жизни скончался российский театральный и литературный критик, балетовед, заслуженный деятель искусств России Вадим Гаевский. Об этом рассказала в Facebook его племянница, театровед Мария Малкина.
Умер заслуженный деятель искусств России Гаевский
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Главный редактор журнала "Театр" Марина Давыдова назвала Гаевского одним из самых важных людей в ее жизни.
"Один из самых прекрасных людей в мире. И не один, а просто лучший критик нашей страны. Для меня так!" - написала она у себя на странице.
Вадим Гаевский написал книги об истории мирового балета "Дивертисмент. Судьбы классического балета",
"Флейта Гамлета", "Дом Петипа", "Разговоры о русском балете". С 1993 года был заведующим кафедрой театроведения РГГУ.
Общество,Мария Малкина,Марина Давыдова,Москва,Россия,
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