Умер заслуженный деятель искусств России Гаевский

В Москве 16 июля на 92-м году жизни скончался российский театральный и литературный критик, балетовед, заслуженный деятель искусств России Вадим Гаевский. Об этом рассказала в Facebook его племянница, театровед Мария Малкина.Главный редактор журнала "Театр" Марина Давыдова назвала Гаевского одним из самых важных людей в ее жизни."Один из самых прекрасных людей в мире. И не один, а просто лучший критик нашей страны. Для меня так!" - написала она у себя на странице. Вадим Гаевский написал книги об истории мирового балета "Дивертисмент. Судьбы классического балета","Флейта Гамлета", "Дом Петипа", "Разговоры о русском балете". С 1993 года был заведующим кафедрой театроведения РГГУ.