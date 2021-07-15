В ВОЗ предупредили о новой волне пандемии

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир охватывает очередная волна пандемии коронавируса. Как сообщается на сайте ВОЗ, Гебрейесус раскритиковал «шокирующее неравенство» в области вакцинации.

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«К сожалению, мы находимся на ранней стадии третьей волны пандемии», - заявил он.

Четвертую неделю подряд в мире растет количество случаев COVID-19, причем рост отмечается во всех, кроме одного, регионах ВОЗ. После десяти недель спада растет и количество смертей.

Коронавирус продолжает развиваться, что приводит к появлению большего количества его вариантов.

По словам главы ВОЗ, особо заразный штамм «дельта» сейчас присутствует более чем в 111 странах. Ученые ожидают, что вскоре он станет доминирующим в мире.

Распространение варианта «дельта» подпитывается повышенной социальной мобильностью и «непоследовательным использованием» профилактических мер.

«Мы по-прежнему наблюдаем шокирующее неравенство в глобальном распределении вакцин и неравный доступ к средствам спасения жизни. < > Страны с наибольшим доступом к вакцинам отменяют ограничения и вновь открываются. < > При этом из-за отсутствия прививок большая часть населения мира становится восприимчивой к инфекции и оказывается во власти вируса», - заявил Гебрейесус.

В феврале агентство Bloomberg подсчитало, что нужно привить три четверти населения планеты, чтобы пандемия сошла на нет. В агентстве заявили, что на это может уйти семь лет при нынешних темпах вакцинации.