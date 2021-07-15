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В ВОЗ предупредили о новой волне пандемии

Мария Иванова
47 минут назад
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир охватывает очередная волна пандемии коронавируса. Как сообщается на сайте ВОЗ, Гебрейесус раскритиковал «шокирующее неравенство» в области вакцинации.
В ВОЗ предупредили о новой волне пандемии
Фото: ТАССТАСС
«К сожалению, мы находимся на ранней стадии третьей волны пандемии», - заявил он.
Четвертую неделю подряд в мире растет количество случаев COVID-19, причем рост отмечается во всех, кроме одного, регионах ВОЗ. После десяти недель спада растет и количество смертей.
Коронавирус продолжает развиваться, что приводит к появлению большего количества его вариантов.
По словам главы ВОЗ, особо заразный штамм «дельта» сейчас присутствует более чем в 111 странах. Ученые ожидают, что вскоре он станет доминирующим в мире.
Распространение варианта «дельта» подпитывается повышенной социальной мобильностью и «непоследовательным использованием» профилактических мер.
«Мы по-прежнему наблюдаем шокирующее неравенство в глобальном распределении вакцин и неравный доступ к средствам спасения жизни. < > Страны с наибольшим доступом к вакцинам отменяют ограничения и вновь открываются. < > При этом из-за отсутствия прививок большая часть населения мира становится восприимчивой к инфекции и оказывается во власти вируса», - заявил Гебрейесус.
В феврале агентство Bloomberg подсчитало, что нужно привить три четверти населения планеты, чтобы пандемия сошла на нет. В агентстве заявили, что на это может уйти семь лет при нынешних темпах вакцинации.
Калькулятор Bloomberg не учитывает один важный показатель - это уровень естественного иммунитета, который возникает в результате выздоровления от COVID-19.
Общество,ВОЗ,Bloomberg,
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