Минздрав раскрыл все «побочки» от вакцинации

Российский Минздрав опубликовал документ с перечислением реакций, которые могут возникнуть после введения вакцины от коронавируса.

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В Минздраве упомянули общие реакции (непродолжительный гриппоподобный синдром с ознобом, повышением температуры, болью в суставах и мышцах, повышенной утомляемостью, общим недомоганием, головной болью) и местные реакции (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность).

Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда - увеличение регионарных лимфоузлов.

«Возможно развитие аллергических реакций, кратковременное повышение уровня печеночных трансаминаз, креатинина и креатинфосфокиназы в сыворотке крови», - подчеркивается в документе.

«Идет мощный иммунный ответ, противовоспалительные элементы выбрасываются в кровь в большом количестве. Поэтому могут наблюдаться общий озноб, ломота, подъем температуры. Это нормальная реакция. Значит, процесс запустился», - подчеркнула медик.

Все эти реакции проходят в течение нескольких дней.

В Москве и многих других регионах России идет обязательная вакцинация сотрудников сферы услуг - общепита, МФЦ, салонов красоты, банков, транспорта, образования (не распространяется на тех, кому прививка противопоказана).