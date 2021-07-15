Минздрав раскрыл все «побочки» от вакцинации

Российский Минздрав опубликовал
документ с перечислением реакций, которые могут возникнуть после введения вакцины от коронавируса.
В Минздраве упомянули общие реакции (непродолжительный гриппоподобный синдром с ознобом, повышением температуры, болью в суставах и мышцах, повышенной утомляемостью, общим недомоганием, головной болью) и местные реакции (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность).
Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда - увеличение регионарных лимфоузлов.
«Возможно развитие аллергических реакций, кратковременное повышение уровня печеночных трансаминаз, креатинина и креатинфосфокиназы в сыворотке крови», - подчеркивается в документе.
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева
рассказала «Москве 24
», что индивидуальные реакции на прививку от коронавируса – совершенно нормальное явление.
«Идет мощный иммунный ответ, противовоспалительные элементы выбрасываются в кровь в большом количестве. Поэтому могут наблюдаться общий озноб, ломота, подъем температуры. Это нормальная реакция. Значит, процесс запустился», - подчеркнула медик.
Все эти реакции проходят в течение нескольких дней.
В Москве и многих других регионах России идет обязательная вакцинация сотрудников сферы услуг - общепита, МФЦ, салонов красоты, банков, транспорта, образования (не распространяется на тех, кому прививка противопоказана).
С 28 июня посещать московские кафе, бары и рестораны (внутренние залы, не веранды) могут только вакцинированные, переболевшие в последние полгода, и люди со свежими отрицательными ПЦР-тестами. Наличие прививки, отрицательного теста и документа о выздоровлении необходимо подтверждать именно QR-кодом, а не бумажной справкой.