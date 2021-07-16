Более половины россиян (58 процентов) захотели меньше работать летом и перейти на четырехдневку, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Считают необходимым ввести четырехдневную рабочую неделю на лето 58 процентов опрошенных россиян. При этом оставшиеся 42 процента граждан хотят сохранить привычное число трудовых дней летом.

Среди сторонников четырехдневки 64 процента уверены, что такой режим работы положительно повлияет на производительность труда. Почти треть опрошенных (29 процентов) полагают, что сокращение выходов на службу не окажет воздействия на эффективность деятельности. Еще семь процентов россиян считают, что сезонная четырехдневка повлечет за собой негативные последствия.

При этом семь из десяти опрошенных россиян заявили о позитивном влиянии временной четырехдневки на работоспособности коллектива в будущем. Не разделяют такую точку зрения всего пять процентов граждан, а четверть участников исследования (25 процентов) считают, что сокращенная неделя не скажется на продуктивности самих сотрудников.

Четырехдневка благотворно повлияет на атмосферу команды, заявили 73 процента респондентов. Только четыре процента опрошенных думают, что временное сокращение трудовой недели отрицательно повлияет на отношениях между коллегами. 23 процента респондентов полагают, что летняя четырехдневка не отразится на взаимоотношениях в команде.

В исследовании поучаствовали более пяти тысяч пользователей «Работы.ру» из всех российских регионов.