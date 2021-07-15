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Посол Словении рассказал о самочувствии после прививки "Спутником V"

Газета.Ru
51 минуту назад
Посол Словении в России Бранко Раковец рассказал, что хорошо себя чувствует после прививки от коронавируса российским препаратом "Спутник V", сообщает РИА Новости.
Посол Словении рассказал о здоровье после прививки "Спутником V"
Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»Евгений Биятов/РИА «Новости»
"Когда я несколько месяцев тому назад принял решение о вакцинации, был доступен только один вариант - "Спутник V", и я привился им. Как видите, я жив и здоров", - поделился дипломат.
По его словам, многие сотрудники дипмиссии уже прошли вакцинацию от COVID-19, но еще остаются те, кто боится делать прививку.
Раковец уточнил, что большинство работников посольства "очень ответственные" в вопросе профилактики распространения вируса. Ранее разработчики вакцины опровергли сообщения о причинах задержки одобрения "Спутника V" в ЕС.
Общество,ЕС,РИА Новости,Россия,Словения,
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