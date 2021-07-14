В Оперштабе озвучили условия открытия Египта для россиян

В оперативном штабе по коронавирусу пояснили, что решение по поводу возобновления регулярных авиарейсов из России на египетские курорты будут приниматься по результатам визита туда российских специалистов, сообщает mk.ru

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Отмечается, что "в целях обеспечения охраны здоровья российских туристов" пришли к договоренности о поездке российской делегации. Ей предстоит дать оценку эпидемиологической ситуации и выполнению властями страны профилактических мер.

"По итогам поездки будет принято решение о возможном возобновлении авиасообщения", – рассказали в штабе.

Указывается, что сейчас идет обсуждение возможности возобновления рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. О том, сколько дней продлится поездка делегации, не уточняется.

Ранее организатор экскурсий в Шарм-эль-Шейхе Наталья Балаба, которая живет в Египте, рассказала, что ждет отдыхающих, которые захотят отправиться туда сейчас.

«Сейчас июль, середина лета, и пик жары в дневное время – 40-45 градусов. Люди спасаются или возле моря, или под кондиционерами в домах и отелях. Для местного населения это совершенно нормально, поскольку что они привыкли. Жаркая погода будет длиться до окончания августа», - отметила она.