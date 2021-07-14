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Кто может требовать доплату за работу в жару?

Алиса Селезнёва
1 час назад
Если работодатель не может создать комфортные условия для работы сотрудников в жару, он имеет право сократить смены или назначить дополнительные выплаты за вредные условия труда. Об этом изданию «Лайф» рассказал ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.
Кто может требовать доплату за работу в жару?
Фото: ТАССТАСС
Он отметил, что есть определенные нормативы по поводу температуры на рабочем месте.
«Для офисных сотрудников и тех, чья работа не связана с высокой подвижностью, это 28 градусов. Для тех, чья работа связана с постоянной ходьбой и перемещением тяжестей до 10 кг, — 27 градусов. Если труд заключается в постоянном движении и перемещении тяжестей свыше 10 кг, то в помещении должно быть не больше 26 градусов», - отметил он.
Если же эти показатели превышены, то работодатель должен сократить рабочий день, вплоть до четырех часов при температуре 30,5 градуса, а если в помещении жарче 32 градусов, перенести рабочую смену. Также работники имеют право добиваться дополнительной оплаты за работу в жару.
«При установлении доплат работодатель должен руководствоваться тем, что минимальный размер повышения оплаты труда сотрудникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, составляет четыре процента тарифной ставки, установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда», - пояснил юрист.
Ранее в Санкт-Петербурге, 11 июля, температура воздуха в очередной раз за текущее лето превысила прежние рекордные показатели многолетних наблюдений. Уже к 10:00 столбик термометра поднялся до +30,9°С, что на 0,3°С выше, чем предыдущий рекорд – в 1941 году. К 15:00 воздух прогрелся до +33,7°С.
Жители Волгограда также пожаловались на невыносимую жару. Высокая температура в салонах общественного транспорта, по их словам, приводит к тому, что некоторые люди падают в обморок.
Общество,Павел Уткин,
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