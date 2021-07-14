Кто может требовать доплату за работу в жару?

Если работодатель не может создать комфортные условия для работы сотрудников в жару, он имеет право сократить смены или назначить дополнительные выплаты за вредные условия труда. Об этом изданию « Лайф » рассказал ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин

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Он отметил, что есть определенные нормативы по поводу температуры на рабочем месте.

«Для офисных сотрудников и тех, чья работа не связана с высокой подвижностью, это 28 градусов. Для тех, чья работа связана с постоянной ходьбой и перемещением тяжестей до 10 кг, — 27 градусов. Если труд заключается в постоянном движении и перемещении тяжестей свыше 10 кг, то в помещении должно быть не больше 26 градусов», - отметил он.

Если же эти показатели превышены, то работодатель должен сократить рабочий день, вплоть до четырех часов при температуре 30,5 градуса, а если в помещении жарче 32 градусов, перенести рабочую смену. Также работники имеют право добиваться дополнительной оплаты за работу в жару.

«При установлении доплат работодатель должен руководствоваться тем, что минимальный размер повышения оплаты труда сотрудникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, составляет четыре процента тарифной ставки, установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда», - пояснил юрист.

Ранее в Санкт-Петербурге, 11 июля, температура воздуха в очередной раз за текущее лето превысила прежние рекордные показатели многолетних наблюдений. Уже к 10:00 столбик термометра поднялся до +30,9°С, что на 0,3°С выше, чем предыдущий рекорд – в 1941 году. К 15:00 воздух прогрелся до +33,7°С.