В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Когда подешевеют авиабилеты?

BFM.RU
20 минут назад
Россия открыла воздушное сообщение с достаточно большим количеством стран. Однако цены на авиабилеты по многим направлениям остаются недоступными для большинства граждан. Как долго это продлится и от чего зависят цены в сегодняшней обстановке?
Когда подешевеют авиабилеты?
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Исходим из того, что гражданин России захотел улететь в отпуск на две недели. Сам. Без покупки тура. Лететь хочет прямо завтра — 15 июля. Заходим на сайт по поиску авиабилетов и видим: билеты на Крит в аэропорт Ираклион туда и обратно — с одной пересадкой 25 тысяч рублей. Прямой 96 100. На греческий Родос прямых рейсов на эти даты сайт вообще не предлагает. Кипр, Ларнака -53 тысячи прямой, 23 тысячи — с пересадкой (в пути 12 часов). Зато в турецкую Анталью с вылетом 15 июля и возвращением 30 июля прямым рейсом можно слетать всего за 10 тысяч рублей. В Сочи 8,5 тысяч туда и обратно, в Геленджик вообще за 6 970 на те же даты. Почему такая разница? Все просто — на рынке внутренних перелетов конкуренция бешеная. Турцию тоже открыли широко, а по остальным направлениям остаются квоты, отмечает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев:
Видео дня
Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт»:
«На всех направлениях, на которых полеты возможны, конкуренция отнюдь не на высшем уровне, потому что в связи с достигнутыми межправительственными соглашениями по некоторыми направлениям установлены лимиты. Например, по количеству выполняемых в неделю, в месяц рейсов авиакомпаниями с двух сторон. И до тех пор, пока авиакомпании не могут удовлетворить весь существующий спрос на авиаперевозки, до тех пор, пока они вынуждены представлять на таких направлениях ограниченные перевозные емкости, естественно, будет дефицит предложения. Законы рыночной экономики никто не отменял: когда есть дефицит предложения, цены завышаются».
Чартеры разрешены далеко не во все страны. Что касается Турции, то по словам главного редактора туристического портала «Турдом.ру» Дмитрия Даниленко, доля стоимость чартерного рейса в общем ценнике за путевку стоит оценивать примерно так:
Дмитрий Даниленко, главный редактор туристического портала «Турдом.ру»:
«Сложно вычленить такую пропорцию — у каждой компании своя себестоимость. Но примерно вот стоимость на чартерном рейсе, стоимость кресла — это где-то в районе 250 долларов, может быть чуть меньше, может быть чуть больше. В разных компаниях по-разному. Вот такой порядок цен».
Что касается самих туров, то член президиума Альянса туристических агентств, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян называет какие-то уж совсем невероятные для 2021 года суммы:
Алексан Мкртчян, генеральный директор туристической сети «Розовый слон»:
«Сейчас путевка на Кипр на неделю в отель 4 звезды с двухразовым питанием стоит 80-90 тысяч рублей на двоих — с перелетом, проживанием, трансфером, страховкой. Это цены из Москвы и других городов европейской части Российской Федерации. То есть мы сейчас видим тенденцию. А если говорить о Турции, то здесь просто билеты обваливаются ниже себестоимости. Можно уже найти билеты из Москвы в ту же Анталию за 15-18 тысяч рублей туда-обратно, включая все сборы, то есть те билеты, которые стоили 30 тысяч рублей еще в мае месяце».
Как итог, все опрошенные Business FM эксперты говорят о том, что цены могут резко обвалиться, как только Росавиация отменит квоты, полноценно разрешит чартеры и снимет прочие ограничения по тем или иным направлениям полетов. А когда это случиться — зависит уже от оперштаба, от взаимных договоренностей между странами, от симметричности решений властей и так далее. Так, например, почему с Черногорией, которая готова пускать россиян вообще без всяких условий, авиасообщение у нас до сих пор только грузопассажирское, то есть считай никакое — внятно объяснить не может никто.
Общество,Дмитрий Даниленко,Алексан Мкртчян,Олег Пантелеев,Росавиация,Business FM,Крит,Россия,Ларнака,Анталья,Геленджик,Родос,Кипр,Сочи,Турция,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители