Когда подешевеют авиабилеты?

Исходим из того, что гражданин России захотел улететь в отпуск на две недели. Сам. Без покупки тура. Лететь хочет прямо завтра — 15 июля. Заходим на сайт по поиску авиабилетов и видим: билеты на Крит
в аэропорт Ираклион туда и обратно — с одной пересадкой 25 тысяч рублей. Прямой 96 100. На греческий Родос
прямых рейсов на эти даты сайт вообще не предлагает. Кипр
, Ларнака
-53 тысячи прямой, 23 тысячи — с пересадкой (в пути 12 часов). Зато в турецкую Анталью
с вылетом 15 июля и возвращением 30 июля прямым рейсом можно слетать всего за 10 тысяч рублей. В Сочи
8,5 тысяч туда и обратно, в Геленджик
вообще за 6 970 на те же даты. Почему такая разница? Все просто — на рынке внутренних перелетов конкуренция бешеная. Турцию
тоже открыли широко, а по остальным направлениям остаются квоты, отмечает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев
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