Однако несмотря на одобрение подобной идеи, Куликов считает её несерьёзной и утопической.

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Вопрос в том, кто будет оплачивать этот отпуск. И кто будет следить за тем, курящий сотрудник или нет. Он может втихаря курить на работе или не курить вообще, а дома вытягивать несколько пачек, — отметил он.

Куликов также полагает, что некорректно считать, что курящий сотрудник тратит примерно 20 рабочих дней в году на свою вредную привычку. По его словам, это средние показатели, ведь кто-то курит часто, а кто-то редко.

Кроме того, по его мнению, если работник выполняет свои задачи, то работодателю может быть всё равно, сколько человек потратил времени на курение.

По его мнению, курящие сотрудники тратят на свою привычку до 60 минут в сутки или около 20 рабочих дней в год, из-за чего работодатели и государство несут дополнительные издержки.

"Предлагаю рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году", - говорится в письме, направленном премьер-министру страны Михаилу Мишустину.

Мотивировать курящих работников отказаться от вредной привычки можно с помощью положительного примера поощрения, считает Хамзаев.

Госдуме откликнулись на идею продлить отпуска некурящим россиянам. Инициативу поддержал зампред комитета по охране здоровья Николай Говорин

«Сама идея, в целом, правильная», — сказал Говорин, передает RT. Он также отметил, что в России надо снижать уровень потребления табака и алкоголя, в том числе — мотивируя граждан на это.

По мнению Говорина, работодателям стоит стимулировать сотрудников, ведущих здоровый образ жизни. В частности, с помощью увеличения отпуска. Однако депутат считает, что продлить отпуск можно на два дня, а десять — уже много.

Предложение увеличить на десять дней ежегодный отпуск для некурящих граждан противоречит нормам трудового права и Конституции, заявил «Газете.Ru» исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов , комментируя соответствующее предложение члена Общественной палаты Султана Хамзаева.

«Есть законы, которые могут действовать в отношении всех граждан, нельзя только части установить один режим работы, а части — другой в зависимости от их каких-то характеристик, будь то отношение к литературе, религии, привычкам. Это называется Конституция Российской Федерации, а также трудовое законодательство. Поэтому «хотелки» и идеи могут быть абсолютно любые, но вот что странно: в последнее время проявляется все большая жадность в отношении нас, дикая жадность», — сказал эксперт.

Лоскутов также добавил, что подобные меры являются неэффективными для работодателя, так как «вызывают только чувства протеста и раздражения» у курильщиков.

«Когда начиналась кампания против курильщиков, мы были одними из первых, кто стал проводить опросы среди курильщиков в наших отделениях: их больше 50 по всей стране. Мы выяснили такую потрясающую вещь: если компания добавляла 500 рублей к зарплате курильщика, то это оказывалось более эффективным средством воздействия на курящих, нежели 15 федеральный антитабачный закон (закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». — «Газета.Ru»). Все эти запреты перевешивались 500-рублевой надбавкой: люди отказывались от табака, потому что со взрослыми людьми говорили на языке взрослых», — рассказал он.

Российские работодатели рассказали о своем отношении к курящим сотрудникам — более трети из них, 37 процентов, заявили о негативном влиянии курения на рабочий процесс. Об этом со ссылкой на исследование HeadHunter сообщает РИА Новости.

Так, почти каждый второй участник исследования считает, что наличие в компании курильщиков ведет к неэффективной трате времени из-за перекуров, а еще пять процентов респондентов замечали, что курящие работники чаще берут больничные.

При этом некоторые опрошенные мотивируют отказаться от табака своих будущих сотрудников: к примеру, они готовы оплачивать фитнес-зал некурящим или обещают им финансовое поощрение.

Кроме того, в вопросе мер по борьбе с курением среди штата большинство (82 процента) работодателей выбрали оказание помощи в отказе от курения, только 18 процентов — штрафы для курящих.

Отмечается, что с начала года российские работодатели разместили около одной тысячи вакансий для работников без вредных привычек. Чаще других такие вакансии публикуются компаниями Москвы и Подмосковья, Нижегородской и Свердловской области, а также Санкт-Петербурга, Новосибирска и Омска.