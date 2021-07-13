Врачи Подмосковья получат участки для строительства домов

Проработавшие не меньше 3-х лет в медучреждениях Московской области врачи смогут получить бесплатные участки земли под строительство дома. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Указывается, что эту льготу решили ввести для поощрения и удержания высококвалифицированных кадров регионального здравоохранения, а также для помощи специалистам в решении жилищного вопроса. Это предложение будет доступно для врачей некоторых специальностей.

Размеры выделяемого участка земли составят в среднем 10 15 соток. Действие закона сохранится до 31 декабря 2026 года.

«Законом определяются специальности и городские округа, где врачи госучреждений Московской области, стаж которых составляет минимум три года, могут получить земельный участок для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства, —уточнила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Ранее появилась информация, что их всех самых востребованных профессий нового типа в РФ в этом году наиболее популярной является «врач телемедицины». К этому выводу пришли на основании собственных данных аналитики сервиса «Зарплата.ру».

«В 2021 году наиболее востребованной новой профессией в России стал врач телемедицины — спрос на этих специалистов за период пандемии увеличился пятикратно, при этом на терапевтов и педиатров почти в десять раз. Сейчас им предлагают зарплаты до 130 тысяч рублей», — говорится в результатах исследования.