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Эпидемиолог рассказала, как получить самый надежный иммунитет от COVID-19

Алиса Селезнёва
1 час назад
По словам врача-эпидемиолога Видновской РКБ Ольги Ненастиной, иммунитет, который формируется после перенесенного COVID-19, реагирует на вирусы быстрее, однако от прививки он более универсальный, пишет РИА Новости.
Эпидемиолог рассказала, как получить самый надежный иммунитет от COVID-19
Фото: ТАССТАСС
«В то время как естественно сформированный иммунитет реагирует на вирус быстрее, чем вакцинальный, тем не менее он защищает лишь от того варианта вируса, которым организм переболел», - пояснила эксперт.
Таким образом, переболев одним штаммом, человек вполне может вновь подхватить COVID-19, который вызовет уже другой штамм.
«Вакцина же сконструирована так, чтобы научить иммунитет бить по общим для всех вирусов местам. Поэтому прививка формирует более эффективную защиту от коронавируса нового типа», - заметила врач.
Также плюсом вакцинации Ненастина назвала более высокий иммунный ответ у привитых, чем у переболевших, и возможность прогнозировать и отслеживать реакцию привитого организма на COVID-19, так как у непривитых она может идти по самому непредсказуемому сценарию.
В России с 18 января проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна и добровольна.
Во время «Прямой линии» 30 июня президент России Владимир Путин рассказал, что власти стараются избежать введения всероссийского карантина с помощью вакцинации. Глава государства подчеркнул, что предотвратить распространение коронавируса можно только с помощью прививок.
Общество,Владимир Путин,РИА Новости,
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